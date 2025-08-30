Lazio, Floriani Mussolini fa impazzire tutti: le pagelle dei quotidiani

RASSEGNA STAMPA - Romano Floriani Mussolini si è regalato una serata indimenticabile. Il suo esordio in Serie A arriva all'82' della partita tra la Cremonese e il Sassuolo, poco dopo che i neroverdi avevano rimontato di due reti i grigiorossi. L'ingresso del classe 2002, in prestito dalla Lazio, cambia però il volto al match. Prima serve a Okerek l'assist per il 3-2, annullato per un presunto fallo in attacco, poi manda De Luca a tu per tu con il portiere avversario con l'attaccante che si divora il gol vittoria e poi, sempre a De Luca, offre l'opportunità di rifarsi.

Soffiato furbescamente il pallone a Candé, viene Floriani Mussolini viene steso in area e si procura il rigore - calciato e realizzato dal numero 9 della 'Cremo' - che porta la squadra di Nicola alla seconda vittoria consecutiva. Una grande prestazione che è stata celebrata anche dai quotidiani con voti altissimi per il terzino cresciuto nel settore giovanile della Lazio. Di seguito le pagelle.

CORRIERE DELLO SPORT - 7,5;

GAZZETTA DELLO SPORT - 7 - "Manda in gol Okereke (annullato), poi pesca il rigore decisivo. Impatto super";

TUTTOSPORT - 6,5 - "Ingresso determinante";

