Ex Lazio | Felipe Anderson, il padre condannato per omicidio: i dettagli

Situazione delicata per Felipe Anderson, il padre Sebastião Tomé Gomes è stato condannato a 14 anni di reclusione per aver investito e ucciso due persone, Bruno Santos da Silva e Noêmia Caldeira Gomes, nel 2015 nel Distretto Federale. A riportare la notizia è la CNN che spiega: “Il crimine, secondo l’accusa, sarebbe stato commesso per gelosia del sessantunenne coinvolto in un triangolo amoroso”.

La notte dell’incidente, riferisce il portale, il padre dell’ex Lazio alla guida di un’auto si sarebbe scontrato con la moto dell’antagonista, Bruno, rimasto schiacciato dopo l’impatto. Successivamente, l’auto ormai fuori controllo si sarebbe schiantata contro una casa entrando nella camera da letto dove dormiva la donna, morta sul colpo. I legali della famiglia hanno annunciato che presenteranno ricorso e che l’attaccante brasiliano non rilascerà alcuna dichiarazione in merito.

