Lazio | Milani, come sta andando il prestito all'Avellino? I numeri
Tra i giovani spediti in prestito dalla Lazio per fare esperienza c'è anche Alessandro Milani. Il terzino classe 2005 che i biancocelesti hanno affrontato in una delle amichevoli della loro preseason, ha fatto il suo esordio tra i professionisti lo scorso 10 agosto, partendo titolare - e restando in campo per 67' - nella partita di Coppa Italia contro il Cerignola, persa per 1-0. L'italo-venezuelano è sceso in campo per circa 20' - subentrando dalla panchina - anche nella prima giornata di Serie B, contro il Frosinone, incassando però un'altra sconfitta, questa volta per 2 reti a 0. Il prossimo appuntamento degli uomini di Biancolino sarà domenica alle ore 21.00 contro il Modena.
