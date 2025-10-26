Lazio, i convocati di Sarri per la Juve: la scelta su Pellegrini e Marusic
26.10.2025 11:00 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
Fonte: sslazio.it
"Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida di oggi contro la Juventus (ore 20:45).
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Basic, Belahyane, Cataldi, Guendouzi, Vecino;
Attaccanti: Dia, Isaksen, Noslin, Pedro, Zaccagni".