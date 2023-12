Lazio - Inter, Lazzari espulso: quante giornate di campionato salterà?

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Serata da dimenticare per Manuel Lazzari. Oltre alla sconfitta della Lazio, il biancoceleste è stato espulso all'86' per una protesta giudicata un po' troppo veemente a seguito di un fallo subito e non fischiato. L'ex Spal salterà sicuramente la trasferta contro l'Empoli in programma venerdì 22 dicembre ma, dato il rosso diretto, la decisione su quante giornate sarà costretto a saltare è rimessa al giudice sportivo. Il referto sarà reso noto nei prossimi giorni.