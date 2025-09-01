Lazio, la rabona del Taty sta spopolando! Rivedila da tutte le angolazioni - VIDEO

Mettetevi in pace sul divano e godetevi lo show, oppure alzatevi e ballate a ritmo di musica. Fate quel che volete ma lo spettacolo offerto dal Tatyy Castellanos merita un'attenzione particolare. Quel tocco delicato di rabona, perché "se so di non poter far bene col sinistro preferisco la rabona", è una delizia per gli occhi e mette in pace con il mondo, del calcio e non solo. Sono giocate che valgono il prezzo del biglietto, al ciliegina sulla torta dopo il roboante 4-0 della Lazio. Castellanos delizia tutti e sui social spopolano i video sulla sua giocata, come quello che - con in sottofondo 'La Trompetas' - lo ripropone da tutte le angolazioni e pubblicato, su Instagram, dalla pagina 'Voce Laziale'.

