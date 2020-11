Lazio, lady Morata scrive a Jessica Immobile: "Preparati con Mattia a giocare alla play" - FOTO

Si sa che uno dei passatempi in casa Immobile, per Ciro ovviamente, è quello di giocare alla Playstation. Spesso la coppia ha deliziato i proprio followers con simpatici siparietti che vedevano il bomber della Lazio alle prese con i suoi giochi e la moglie Jessica che cerca ogni escamotage per farlo smettere. Lo stesso problema c'è anche in casa Morata-Campello. Oggi la moglie del calciatore della Juventus ha pubblicato una storia in cui i suoi due gemellini, Leonardo e Alessandro, giocavano con tanto di cuffie e ha taggato proprio Jessica scrivendo: "Preparati con Mattia". Anche il primo maschietto di casaImmobile-Melena sembra quindi destinato a seguire le orme del papà.

