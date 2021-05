Lazio, Luis Alberto grato a Inzaghi: "Tu come un padre, grazie a te sono il giocatore di oggi" - FOTO

Dopo il messaggio di Acerbi e Immobile, è arrivato quello di Luis Alberto. Lo spagnolo ha condiviso su Instagram un messaggio per Simone Inzaghi, che ha concluso la sua lunghissima avventura nella Lazio, augurandogli il meglio e ringraziandolo per esser stato artefice della sua crescita. Di seguito, il messaggio completo: "Non trovo abbastanza parole per ringraziarti per questi anni inseme. Per me è stato un onore lavorare con te, se oggi sono il calciatore che sono è in gran parte grazie ai tuoi consigli e la tua fiducia. Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura perché te lo meriti, mister, amico, padre".

