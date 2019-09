Lazio, Milinkovic resta e raddoppia: cerca casa a Piazza di Spagna

ULTIME DA FORMELLO FORMELLO - LAZIO, LA RIPRESA: INZAGHI ALZA LE PRETESE SENZA I NAZIONALI FORMELLO - Finiti i due giorni di relax post-derby. Alle 18 la Lazio è tornata in campo per la ripresa degli allenamenti. Con la minaccia di Inzaghi: ritmi alti oppure niente pallone e solo lavoro atletico insieme al prof Ripert. La squadra esegue gli ordini e ultima... FORMELLO - Finiti i due giorni di relax post-derby. Alle 18 la Lazio è tornata in campo per la ripresa degli allenamenti. Con la minaccia di Inzaghi: ritmi alti oppure niente pallone e solo lavoro atletico insieme al prof Ripert. La squadra esegue gli ordini e ultima... WEBTV CALCIOMERCATO LAZIO, WALLACE: "UN ANNO AL BRAGA PER RILANCIARMI" È stato l'affare dell'ultimo giorno di mercato della Lazio. La cessione di Wallace in prestito allo Sporting Braga: il difensore brasiliano è già arrivato in Portogallo, dove ha svolto le visite mediche con il suo nuovo (vecchio) club. A dare la... È stato l'affare dell'ultimo giorno di mercato della Lazio. La cessione di Wallace in prestito allo Sporting Braga: il difensore brasiliano è già arrivato in Portogallo, dove ha svolto le visite mediche con il suo nuovo (vecchio) club. A dare la... VOCI DI MERCATO MORABITO (AG. FIFA): "DUNCAN POTEVA ANDARE ALLA LAZIO, MA IL LIVERPOOL..." La Lazio avrebbe potuto acquistare Bobby Duncan, punta del Liverpool che ha scelto di trasferirsi alla Fiorentina. A riportarlo è Vincenzo Morabito. La Lazio avrebbe potuto acquistare Bobby Duncan, punta del Liverpool che ha scelto di trasferirsi alla Fiorentina. A riportarlo è Vincenzo Morabito.