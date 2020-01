Lazio - Napoli, probabili formazioni: squadra incerottata, quanti dubbi

PROBABILI FORMAZIONI LAZIO - NAPOLI - Per uno che va, due che ritornano. Meglio così nei numeri e nella qualità. Perché a Brescia le assenze di Luis Alberto e Lucas Leiva si sono fatte sentire, c'è da ammetterlo. Specialmente quella del Mago, vera luce di un centrocampo che al Rigamonti è rimasto al buio per larghi tratti del match. Contro il Napoli ci saranno, mentre dagli spalti li saluterà Parolo (squalificato). Non ci sono dubbi sul grado di chi completerà il terzetto: Sergente, alias Milinkovic. Per la sfida ai partenopei Inzaghi manderà in campo tutti i big, ma restano due dubbi. Il primo è di natura tecnica: domenica Luiz Felipe ha deluso, potrebbe lasciare spazio a uno scalpitante Patric. L'altro, invece, è per una questione fisica. Correa non sta benissimo, ha risentito di un indurimento al polpaccio nel finale della partita di Brescia. Si tratta di un affaticamento che andrà valutato nelle prossime ore, per questo il mister potrebbe confermare il tandem pesante Immobile-Caicedo. Per il resto confermati quasi tutti: Strakosha tra i pali, Acerbi e Radu in difesa, Lazzari a destra...e Lulic? Il bosniaco si è sottoposto a degli accertamenti alla caviglia, non sta benissimo e non si è allenato (così come Correa, ndr) anche mercoledì. Jony è out, la presenza del capitano è dunque di fondamentale importanza. Le sensazioni sul suo recupero sono positive, ma non sarà al 100%.

Capitolo Napoli. Dopo la batosta contro l'Inter, le uniche notizie positive per Gattuso sono le mancate ammonizioni di Mario Rui ed Elmas (diffidati). Il neo-tecnico dei partenopei spera anche di poter recuperare per la Lazio gli acciaccati Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly e Mertens (su quest'ultimo c'è ottimismo). Probabile la conferma del 4-3-3, senza i rientri degli infortunati gli azzurri dovrebbero scendere in campo con gli stessi 11 visti lunedì sera contro i nerazzurri. L'unico dubbio riguarda il ballottaggio tra Luperto e Di Lorenzo, con quest'ultimo che potrebbe essere nuovamente costretto ad adattarsi da centrale di difesa. Di seguito, ecco le probabili formazioni.

Lazio - Napoli

Serie A 2019-2020, 19ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - sabato 11 gennaio, ore 18:00

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Caicedo, Immobile. All. Simone Inzaghi.

INDISPONIBILI: Lukaku, Vavro, in dubbio Correa

SQUALIFICATI: Parolo

DIFFIDATI: Acerbi, Cataldi, Lulic, Radu

NAPOLI (4-3-3): Meret; Hysaj Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Allan, Fabian Ruiz, Zielinski; Callejon, Milik, Insigne. All. Gennaro Gattuso.

INDISPONIBILI: Malcuit, in dubbio Maksimovic, Ghoulam, Koulibaly e Mertens

SQUALIFICATI: /

DIFFIDATI: Mario Rui, Elmas

ARBITRO: /

ASSISTENTI: /

IV UOMO: /

VAR: /

AVAR: /

