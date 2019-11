Lazio, Oddi: "Cataldi è migliorato molto. Forse Berisha dovrebbe andarsene"

La vittoria di Europa League contro il Cluj era anche l'occasione per visionare chi si ha giocato meno. Sono tanti i sostituti della Lazio ancora alla ricerca di conferme per Giancarlo Oddi, sorpreso in positivo solo da Danilo Cataldi. Ecco l'intervento dell'ex biancoceleste a Radiosei: "Al contrario di ciò che pensava la società, alcuni giocatori non si sono dimostrati pronti. Per esempio si pensava che Lukaku potesse recuperare, e invece sta faticando a entrare in condizione. Forse sarebbe meglio se Berisha andasse via, anche lui ha riscontrato troppi problemi muscolari. La rosa della Lazio non è adeguata per far fronte a più competizioni e si è visto. Però ho fiducia in Cataldi, ha dimostrato di essere il calciatore che speravamo diventasse. Mi piaceva già ai tempi del Crotone, probabilmente è stato un errore cederlo in prestito al Genoa qualche anno fa. Avverto una ventata d’aria nuova nella sua carriera. Ha voglia di fare bene ed è migliorato molto“.

