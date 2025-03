Lazio, Pedullà: "Ultimi quattro anni di Tare disastrosi. Ora con Fabiani..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di FEDERICO SERRA

Uno dei temi più ricorrenti degli ultimi giorni è senza alcun dubbio il nuovo direttore sportivo del Milan. Sono diversi i nomi che orbitano intorno al club rossonero, da Andrea Berta a Fabio Paratici, ma ora il nome in pole sembra essere quello di Igli Tare, ex direttore sportivo della Lazio. Alfredo Pedullà, noto giornalista, in diretta a Sportitalia ha detto la sua sul lavoro di Tare alla Lazio, confrontandolo anche con l'attuale ds biancoceleste Angelo Fabiani. Ecco di seguito le sue parole:

"Fabiani è stato accolto come un appestato e parlano di Tare che ha fatto dei grandi colpi per la Lazio, ma 8 anni fa, come Luis Alberto e Milinkovic-Savic, ma gli ultimi 3-4 anni sono stati disastrosi. E quando è arrivato Fabiani, che comunque si è messo al servizio del club facendo altre cose, lo hanno accolto come un appestato, soprattutto mediaticamente, come uno che avrebbe rovinato la Lazio, che non avrebbe fatto gli acquisti, che non conosceva i calciatori. Mi sembra esattamente il contrario".

Poi ancora: "Questo per dire che poi la parabola è fatta soprattutto di prevenzioni. Se tu guardi la campagna acquisti della Lazio e l'esborso di quest'estate, c'è una squadra che sta in campo alla grande, che ha trovato personalità. Mi sembra che ci siano dei meriti di Fabiani, da 1 a 10 dico 11. Era il gemello povero di un grande direttore come Tare che negli ultimi 4 anni alla Lazio ha fatto solo disastri".