Lazio, Stendardo: le parole sulla prestazione di Gigot e Romagnoli

© foto di Federico Gaetano

Raggiunto dai microfoni di Radiosei l'ex calciatore della Lazio Guglielmo Stendardo ha analizzato il derby giocato dai biancocelesti con particolare attenzione alla prestazione della coppia centrale difensiva formata da Gigot e Romagnoli.

"La Lazio lo ha giocato e sentito come un derby. Per tanti calciatori, come succedeva a me, l’aspetto psicologico fa la differenza, c’è chi la sente più e chi la sente meno la gara ma il pubblico incide e condiziona, soprattutto in queste sfide. La Lazio le ha tentate tutte ieri, anche sulle palle inattive è stata pericolosissima; non ha concesso tanto. Gigot e Romagnoli non hanno concesso niente".

"Pre gara davvero emozionante grazie a ciò che ha fatto vedere la tifoseria laziale. Pubblico con grande creatività e passione. Loro il derby lo hanno vinto. Essere stato in un grande club, con un tifo così importante, me lo tengo dentro come uno dei ricordi più belli. La tifoseria laziale è unica per certi versi. Il derby di Roma credo che sia la partita più importante da giocare. Roma è la città più importante del mondo, è entusiasmante per un calciatore disputare la stracittadina".