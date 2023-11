Lazio, sterile e in affanno: statistiche dei risultati e dei tiri in porta da incubo

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

La sconfitta di Salerno ha sancito ancor di più il momento di crisi della Lazio. La formazione di Sarri è giunta alla sesta sconfitta in campionato su tredici partite disputate. Un andamento che al momento relega i biancocelesti all'undicesimo posto in classifica con soli 17 punti. Una partenza così catastrofica dalle parti di Formello non si vedeva dal 2013/2014 quando lo score a questo punto del torneo era il medesimo. In panchina c'era Petkovic che fu poi esonerato prima della sosta natalizia. Al suo posto arrivò Reja che però concluse il campionato al nono posto.

TIRI IN PORTA - A rendere il quadro ancor più preoccupante è l'agghiacciante statistica sui tiri nello specchio della porta. Dalla gara contro la Fiorentina fino a quella con la Salernitana (nel mezzo Bologna e Roma) i tentativi effettuati che hanno centrato la porta avversaria sono stati appena nove. Se si considera che due sono arrivati su rigore e che non tutti gli altri di quelli restanti sono stati chissà quanto pericolosi la situazione non va presa affatto alla leggera. Chiaramente ciò incide sullo score offensivo con soli 14 gol messi a segno. Insomma, serve un'immediata inversione di trend per evitare di cadere nell'anonimato.