Lazio, svelato il vincitore del "player of the month" di marzo - FOTO

© foto di www.imagephotoagency.it

Il sondaggio indetto dal club, in collaborazione con Sorare, per eleggere il "player of the month" del mese di marzo è stato chiuso e per volere dei tifosi a vincerlo è stato un attaccante. Si tratta di Gustav Isaksen, protagonista in questa seconda parte di stagione con gol e giocate decisive per il percorso della squadra in Europa League e in campionato.

𝐆𝐮𝐬𝐭𝐚𝐯 𝐈𝐬𝐚𝐤𝐬𝐞𝐧 vince il premio Player of the Month di Marzo in collaborazione con @Sorare !



— S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 5, 2025

Stay Tuned https://t.co/etf1fAiv40#AvantiLazio pic.twitter.com/5JbXSH7NFJ — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 5, 2025

