Lazio - Torino, le probabili formazioni: Zaccagni a rischio, Sarri riflette

L'ultima prima della sosta per le nazionali. La Lazio ritrova all'Olimpico il suo ex Baroni, ora allenatore del Torino. È pronto a sfidarlo Sarri, costretto ancora a fare i conti con le assenze come a Marassi. Sicuramente mancheranno Guendouzi (squalificato), Rovella (frenato dalla pubalgia, per ora non si opera), Dele-Bashiru (infortunato e fuori lista), Vecino (ancora non al meglio, potrebbe rientrare dopo la sosta), Marusic (lesione di basso grado al flessore) e Pellegrini (distrazione al collaterale del ginocchio destro). Almeno però rientreranno Belahyane, che ha scontato l'espulsione rimediata nel derby, e Lazzari, recuperato dopo la lesione al polpaccio. Pochi dubbi quindi in difesa, con Hysaj, Gila, Romagnoli e Nuno Tavares che prenderanno posto di fronte a Provedel. Per il modulo bisognerà fare i conti con le condizioni di Zaccagni, fermatosi alla rifinitura per un problema muscolare. È convocato, ma con ogni probabilità non giocherà dall'inizio e andrà in panchina. Potrebbe quindi rivedersi il 4-3-3, con Belahyane, Cataldi e Basic a centrocampo, l'esclusione di Dia in attacco e il tridente composto da Cancellieri, Castellanos e Pedro. Non è da escludere anche l'ipotesi di 4-2-3-1 (o 4-4-2) con Noslin (più di Pedro) eventualmente a sinistra e il doppio centravanti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Gila, Romagnoli, Tavares; Belahyane, Cataldi, Basic; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Lazzari, Provstgaard, Patric, Pinelli, Farcomeni, Noslin, Dia, Isaksen, Zaccagni. All.: Sarri.

TORINO (4-3-3): Israel; Pedersen, Coco, Maripan, Nkounkou; Casadei, Asllani, Tameze; Ngonge, Simeone, Vlasic. All.: Baroni.

Questo articolo è redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge. Per tutte le notizie, mercato, interviste, esclusive e aggiornamenti in tempo reale sul mondo Lazio seguite Lalaziosiamonoi.it sul portale, sulla nostra app e su tutti i nostri social. Il sito web più letto dai tifosi della Lazio since 2008.