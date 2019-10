Maran: "Mihajlovic è un combattente. Merita la Panchina d'Oro"

Il mondo del calcio si stringe attorno a Sinisa Mihajlovic. Le parole di stima per il tecnico del Bologna arrivano da tutte le parti. L'ultimo in ordine cronologico è stato Rolando Maran, tecnico del Cagliari, prossimo avversario proprio di Sinisa. Intervenendo in conferenza stampa l'allenatore dei sardi ha dichiarato: “Sinisa è un combattente nato. Ha affrontato la malattia fin dal primo giorno senza indietreggiare di un centimetro: questa è la sua forza che lo porterà a vincere la sua partita. Lo scorso anno ha fatto un percorso straordinario: si merita la Panchina d’Oro”.

