Mauri: "Rinvii? Si è creata tanta confusione, sarà dura trovare un compromesso"

Lo storico ex capitano della Lazio Stefano Mauri è intervenuto ai microfoni di Radiosei, esprimendosi sulla situazione che si è venuta a creare con i rinvii di tante partite di Serie A e la necessità, sempre più impellente, si recuperarle il prima possibile. Di seguito, alcuni stralci delle sue dichiarazioni: "Credo che sia stata creata una bella confusione e che sia tardi per riparare. Ora la Serie A sulla questione calendari deve trovare il male minore, il problema è che ora tutti vogliono dire la propria e rivendicare i propri interessi. Credo sia giusto recuperare le gare dell'ultima giornata, ma resta il fatto che bisogna ancora recuperare quelle precedenti, altro dettaglio da non sottovalutare. Per la correttezza del campionato e del calendario, credo sia giusto recuperare il prima possibile quelle rinviate. In caso contrario sarebbe come falsare il campionato, anzi forse già è così, visto che non è un dettaglio sapere o no prima il risultato delle tue concorrenti. Ora non è facile che tutti i club riescano a venirsi incontro, sarà dura trovare un compromesso che vada bene a tutti, è necessario dare priorità alla maggioranza".

