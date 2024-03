Nazionale, Spalletti: "Immobile fuori? Non prendo in giro nessuno..."

TUTTOmercatoWEB.com

Luciano Spalletti chiarisce la mancata convocazione di Ciro Immobile. L'attaccante della Lazio è rimasto fuori dalle scelte del ct della Nazionale per il doppio impegno amichevole negli Stati Uniti. In conferenza stampa da Coverciano, il tecnico ha spiegato: "Su Ciro non prendo in giro nessuno. So che è un calciatore importante per gli ultimi anni, per la Lazio e la Nazionale. Sta vivendo un momento in cui non riesce a esprimere tutto il suo potenziale e io devo tenere in considerazione tutti. Scamacca per un periodo non ha giocato. Quando l’ho portato non mi è sembrato che abbia espresso il meglio di se stesso. Bisogna avere la capacità di dare subito l’impressione di essere al livello della Nazionale. Noi giochiamo la prima partita che ci può compromettere tutto. Devo avere la certezza che tutti riescano a dare subito il loro contributo. Retegui è condizione, Raspadori può fare un doppio ruolo. E poi dobbiamo prendere in considerazione qualcosa di nuovo, di continuo. Sennò sarebbe finita per noi, per esempio voglio conoscere da vicino Lucca per capire di che pasta è fatto. Le sue qualità sono importante, penso alla sua altezza. Non è una bocciatura per nessuno, ma c’è una crescita continua di altri che possono darci una mano”.