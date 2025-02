Oddi: "Milan e Atalanta eliminate dalla Champions? Non incidono sulla Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Intervenuto ai microfoni di Radiosei Giancarlo Oddi ha detto la sua sulla serata da incubo delle italiane in Champions e di come l'eliminazione di Milan e Atalanta possa incidere sul campionato della Lazio: "Le eliminazioni di Atalanta e Milan non incidono sulla Lazio, la Lazio deve pensare a se stessa. Chiaro che per il calcio italiano è un peccato, mantenere il quinto posto sarebbe utile. Ora l’Atalanta sarà più concentrata sul campionato. In Europa non si possono fare calcoli, può sempre accadere di tutto. La Dea per me è un’ottima squadra, ora sta al tecnico riportare euforia. Tuttavia noi possiamo dire la nostra fino alla fine del campionato".

Sulla questione portieri: "Per me Provedel è un ottimo portiere, anche Mandas ha fatto vedere di essere un buon portiere quindi attenzione".