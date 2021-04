Olimpiadi Tokyo, contagi in aumento e popolazione contraria ai Giochi

Continua ad essere in salita la strada per le Olimpiadi di Tokyo che si svolgeranno dal 23 luglio all'8 agosto. Nonostante le rassicurazioni del Cio infatti i quasi 4.500 nuovi casi al giorno iniziano a preoccupare per un paese che ha sempre avuto una soglia molto bassa da questo punto di vista. La campagna vaccinale inoltre procede a rallentatore e ad oggi meno dell'1% della popolazione ha ricevuto una copertura vaccinale. Popolazione che per il 75% è contraria ai Giochi che porterebbero nel paese migliaia di atleti e accompagnatori da 200 nazioni diverse.

