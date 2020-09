Onazi, allenamento al campo dell'Asd Formello. Il pres. Serafini: "La Lazio gli è rimasta nel cuore" - FT

Eddy Onazi è in cerca di una nuova squadra. Dopo le esperienze in Turchia per il centrocampista ex Lazio si è parlato anche di un possibile ritorno in Serie A, con il Crotone alla finestra. Nel frattempo il nigeriano si allena presso il centro sportivo dell'Asd Formello Calcio Cross Roads, squadra militante in seconda categoria. "Con Eddy c’è amicizia e ci ha chiesto la cortesia di potersi allenare da noi per mantenersi in forma" - le parole del presidente Giampiero Serafini in esclusiva ai nostri microfoni - "Sta aspettando la chiamata di qualche squadra che nei prossimi giorni potrebbe arrivare, nel frattempo si sta allenando qui. La Lazio gli è rimasta nel cuore, ha sempre detto di aver trovato un ambiente meraviglioso." Di seguito la foto che lo ritrae con il dg Stefano Parodi.

