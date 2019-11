PAIDEIA - Lazio, stiramento per Marusic: ecco quanto dovrà star fuori

Scuro in volto, di sicuro non può esser contento. La Lazio dovrà fare a meno di Adam Marusic per i prossimi 20 giorni. Il montenegrino ha riportato uno stiramento di primo grado al flessore della coscia sinistra. Un problema che gli farà saltare gli impegni con Celtic, Lecce e quelli con la sua Nazionale. Marusic resterà a Roma, comincerà il suo programma di recupero e cercherà di farsi trovare pronto per dopo la sosta.

