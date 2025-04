Repice sul derby: "Lazio, la sconfitta a Bodo non influirà". E su Baroni...

Durante il programma Cronache Laziali, su Radio Roma Sound, è intervenuto Francesco Repice, che ha parlato dell'imminente derby della Capitale tra Lazio e Roma. Nello specifico si è soffermato sull'importanza della partita e sugli allenatori delle due squadre, Baroni e Ranieri. Di seguito ciò che ha detto.

"È veramente difficile capire che partita potrà essere domenica, non mi avventuro mai in queste cose perché poi succede sempre l'esatto contrario. Sono partite che hanno qualcosa di diverso, dove certi valori e inferiorità vengono azzerate. Si parte da 0-0 in tutti i sensi. Non credo influirà la sconfitta della Lazio in Coppa, è una questione a parte. La differenza rispetto al derby d'andata è che diventa importante per la classifica, gli strascichi avranno una grande influenza sul resto del campionato".

"Baroni è una persona molto seria e un grande allenatore. Ranieri non ha bisogno di aggettivi per quello che ha fatto e rappresentato. Ha preso la Roma a tre punti dal terz'ultimo posto, è un uomo di calcio e di campo che sa governare queste cose. Quando si parla di sette finali sono tutte stupidaggini, chi sta meglio con le gambe e con la testa va avanti, questo è il punto. Il Bologna in questo momento sta meglio degli altri, penso sia giusto indicarlo come favorito per la Champions".