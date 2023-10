Roma, Dybala migliora: ecco quando può tornare l'argentino

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Le sensazioni negative dopo il contrasto con Prati in Cagliari-Roma sono già alle spalle. Paulo Dybala è pronto a far ritorno in campo il prima possibile. L'obiettivo della Joya è rientrare nel match di San Siro contro l'Inter del 29 ottobre. L'argentino spera almeno di andare in panchina e chissà magari di entrare e timbrare il cartellino così come fatto lo scorso anno. Al momento però il tutto rimane nell'ambito delle ipotesi. All'inizio della prossima settimana ci sarà la risonanza magnetica decisiva per capire se il calciatore potrà tornare o meno in gruppo.

Nel frattempo l'ex attaccante della Juventus prosegue il lavoro individuale e di fisioterapia. A seguirlo oltre lo staff giallorosso anche quello suo personale. La loro collaborazione è stata spesso proficua in passato. Lo scorso anno infatti Paulo riuscì a recuperare in tempo per il mondiale poi vinto con la sua Argentina, rientrando anche prima di partita dell'anno nuovo contro il Torino allo stadio Olimpico.