Roma, Mourinho asfalta la Juve e poi Cassano: “Attento che…”

Sorride la Lazio, ma anche la Roma che ieri ha battuto di misura il Torino in trasferta. È bastato il rigore di Dybala ai giallorossi che hanno così scavalcato Inter e Milan in classifica, raggiungendo il terzo posto a sei punti di distanza dai biancocelesti. Al termine della partita, ai microfoni di Dazn Mourinho, interpellato sulla posizione raggiunta, ha lanciato una frecciatina ai bianconeri: “Sei sicuro che la Roma non ha 59 punti? Siamo in Italia”.

Prima di lasciare lo stadio granata, il portoghese ha voluto chiudere i conti anche con Cassano che in settimana, nel corso del suo intervento alla Bobo Tv, lo aveva aspramente criticato. Queste le parole rilasciate in conferenza stampa: “Ognuno è libero di avere le sue preferenze e di fare critiche. Ma quando si parla di altri, come Antonio, sono diverse: lui si diverte, gli altri lavorano in modo serio. Se fanno critiche alla Roma o Mourinho non interessa, loro si divertono. Cassano ha giocato nella Roma, nell'Inter e nel Real: a Madrid è ricordato per la sua giacca, con la Roma ha vinto una Supercoppa senza giocare, nell'Inter non ha vinto nemmeno la coppa di Lombardia. Io sapete cosa ho vinto con Inter, Real Madrid e Roma. Lui avrà un problema con me, io non con lui. Gli dico solo una cosa: attento Antonio, hai 40 anni e io 60, a volte arrivano i Marko Livaja e dopo è dura”.

