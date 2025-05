Calciomercato Lazio | Caccia ai centrali, si cerca in Premier e spunta un ‘vecchio’ nome

TUTTOmercatoWEB.com

CALCIOMERCATO RASSEGNA STAMPA - Romagnoli è in attesa di una mossa della Lazio per valutare il rinnovo, Gila è ambito sul mercato inglese, il riscatto di Gigot è obbligatorio e Patric si è operato, ha iniziato il recupero e conta di restare. Il futuro è Provstgaard, ma ha 21 anni e se dovesse partire lo spagnolo resterà l’unico under 25. Il resto sono tutti over 30. Motivo per cui il club, da tempo, sta progettando il ringiovanimento del reparto.

Da gennaio, riporta l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, il direttore sportivo Fabiani starebbe studiando il mercato dei difensori centrali e la ricerca aveva portato a valutare l’acquisto di Wout Faes. Il ventisettenne gioca nel Leicester che quest’anno è retrocesso in Championship. Il belga avrebbe una clausola che sarebbe scattata con la retrocessione: costo 10 milioni di euro, da considerare un acquisto “in saldo”.

Un ostacolo potrebbe essere rappresentato dall’ingaggio, in Premier sono alti ma Lotito e Fabiani potrebbero giocare sulla formula, spalmando la cifra e riconoscendo un accordo quinquennale. A gennaio, oltre a lui, si era parlato anche di Mosquera del Valencia. Dalla Svizzera invece, rilanciano con frequenza il nome di Albian Hajdari del Lugano che ha la stessa valutazione di Valentin Gomez del Velez, entrambi 10 milioni di euro.

