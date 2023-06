Roma, “Vinceranno per Mourinho”, la profezia di Amendola alla Nainggolan - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Non è stata una stagione fortunata per la Roma, tanto in campionato quanto in Europa League. Il Siviglia ha sfilato ai giallorossi la coppa ai calci di rigore, infrangendo anche il sogno Champions. Vincere sarebbe stato l’unico modo per potersi affacciare nell’Europa dei grandi. Tutte le certezze sono crollate, ora è tutto in discussione a partire dal futuro di Mourinho. Non ci ha preso Claudio Amendola che, prima della sfida, sull’onda dell’entusiasmo aveva affermato ai microfoni di Sky: “Io penso che i giocatori della Roma non vogliano nessun altro allenatore se non Mourinho. E oggi vinceranno per farlo restare”. Il lupo perde il pelo, ma non il vizio. Nainggolan non è stato d’insegnamento, la storia si è ripetuta.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE