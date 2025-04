Samp, Mancini torna in società? L'ex Lazio smentisce: "Spero che possa risolvere i suoi problemi"

TUTTOmercatoWEB.com

Le voci sul possibile ritorno di Roberto Mancini alla Sampdoria, seppur non come allenatore, sono state ufficialmente smentite dallo stesso ex ct. Su X, Mancini ha precisato che non ricoprirà alcun ruolo di consulente, consigliere o "head of performance" per il club ligure. "Sono il primo tifoso e spero che la Sampdoria risolva i suoi problemi. Spero di tornare presto al mio lavoro di allenatore", ha scritto l'ex calciatore e tecnico della Lazio.

Intanto, è ufficiale l’arrivo di Andrea Mancini, figlio di Roberto, alla Sampdoria, dove ricoprirà il ruolo di direttore sportivo, prendendo il posto di Pietro Accardi. Andrea sarà affiancato da Giovanni Invernizzi, nuovo coordinatore dell'Area Tecnica dopo essere stato club manager. Per quanto riguarda la panchina, dopo l’esonero di Leonardo Semplici, è stato scelto un grande amico di Roberto Mancini, Chicco Evani, che torna alla Sampdoria insieme ad Attilio Lombardo, altra conoscenza del club biancoceleste assieme ad Angelo Gregucci, che sarà un collaboratore tecnico.