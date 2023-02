Sampdoria in campo vista Lazio: differenziato per tre blucerchiati

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

La Sampdoria continua a preparare la gara contro la Lazio in programma lunedì 27 febbraio allo stadio Olimpico alle 20.45. La squadra si è allenata nella mattinata di oggi agli ordini di mister Stankovic eseguendo un lavoro di forza in palestra, esercitazioni tattiche e partitella finale. Come riportato sul sito ufficiale del club: "Sessioni differenziate per Filip Djuricic, Koray Günter e Jeison Murillo; percorsi di recupero per Andrea Conti e Ignacio Pussetto".

Allenamento di rifinitura in programma nel pomeriggio di domenica.