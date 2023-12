Sassuolo, Carnevali: "Berardi? A gennaio ascoltiamo tutti, vedremo..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, il direttore sportivo del Sassuolo Giovanni Carnevali ha parlato in particolare della situazione di Domenico Berardi. Il calciatore in estate è stato molto vicino alla Lazio e alla Juventus, che sembra non volerlo mollare. Sul calciatore neroverde, però, il ds è stato chiaro: non ha intenzione di venderlo a gennaio. Anche se, davanti a offerte irrinunciabili: "Noi ascoltiamo tutti e valutiamo. Ma a gennaio non vendiamo i giocatori importanti". Rimane comunque un piccolo spiraglio aperto per la cessione del numero dieci.

Sul battibecco tra Berardi, Dionisi e Mourinho, invece, ha detto di essere molto dispiaciuto di aver sentito un attacco del genere da un grande allenatore. Ha poi aggiunto, per concludere: "Per noi educazione e rispetto sono alla base di tutto e nessuno può insegnarci queste cose".