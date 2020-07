Scarpa d'Oro 2019/20, la classifica: Immobile sulle tracce di Lewandowski

SCARPA D'ORO CLASSIFICA - Turno di stop per Ciro Immobile fermato per squalifica e assente nel match perso dalla sua Lazio con il Milan. Il bomber biancoceleste tornerà in campo martedì a Lecce e andrà all'inseguimento della Scarpa d'Oro e di Lewandowski, primo con 34 centri. Il centravanti del Bayern, però, ha finito la sua stagione e non sembra irragiungibile con i suoi cinque gol di vantaggio su Ciro. La punta di Torre Annunziata proverà ancora a trascinare i suoi compagni cercando anche di riagguantare il polacco.

REGOLAMENTO - Ricordiamo che il premio viene assegnato ogni stagione al miglior marcatore dei campionati europei secondo determinati parametri. Ogni rete realizzata viene moltiplicata per il coefficiente assegnato al rispettivo paese. L'Italia essendo tra le prime cinque del ranking Uefa (insieme a Francia, Germania, Inghilterra e Spagna) vede ogni marcatura moltiplicata per 2. Più basso (1.5) il coefficiente per i campionati dalla sesta alla ventiduesima posizione della classifica, mentre vanno moltiplicati per 1 per gli altri. La classifica vede Lewandowski in vetta a quota 68. Immobile è secondo a 58, mentre terzo è Timo Werner. Segue Cristiano Ronaldo, in gol contro Bologna, Lecce, Genoa e Torino, che ha staccato Messi, aggancianto Haaland e avvicinato il podio. La Bundesliga è terminata e quindi Lewandowski e Werner non potranno migliorare il loro bottino. Al contrario loro, Immobile spera di rimpinguare il suo e di avvicinare il record di 36 centri di Higuain e inseguire il prestigioso trofeo che al momento dista cinque reti. Dopo averla sfiorata due anni fa, l'attaccante della Lazio sogna di conquistarla in questa complicata stagione, avversari permettendo. Di seguito la top ten della Scarpa d'Oro:

1- Lewandowski (Bayern Monaco) - 68 punti (34 gol X 2 )

2- Immobile (Lazio) - 58 punti (29 gol X 2 )

3- Werner (Lipsia) - 56 punti (28 gol X 2 )

4- Haaland (Salisburgo/Borussia Dortmund) - 50 punti ( 13 gol X 2, 16 x 1.5 con il Salisburgo)

4- Cristiano Ronaldo (Juventus) - 50 punti (25 gol X 2 )

6- Messi (Barcellona) - 44 punti (22 gol X 2 )

7- Weissman - (Wolfsberger) - 43.5 punti (29 gol X 1,5 )

8- Vardy (Leicester) - 42 punti (21 gol X 2 )

9- Lukaku (Inter) - 38 punti (19 gol X 2 )

9- Aubameyang (Arsenal) - - 38 punti (19 gol X 2 )

11- Mbappé (Psg) - 36 punti (18 gol X 2 )

11- Ben Yedder (Siviglia) - 36 punti (18 gol X 2 )

11- Daka (Salisburgo) - 36 punti ( 24 x 1.5)

11- Ings (Southampton) - 36 punti (18 gol X 2 )

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE