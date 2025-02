Serie A, classifiche a confronto: Milan da incubo, la Lazio invece...

TUTTOmercatoWEB.com

Classifiche a confronto dopo 26 partite di campionato. L'Inter che nell'ultimo turno ha conquistato la vetta della classifica ha dodici punti in meno rispetto alla scorsa stagione. Saldo positivo per il Napoli, nonostante il febbraio nero della squadra di Antonio Conte: +16. Al terzo posto c'è l'Atalanta di Gasperini, squadra che rispetto alla scorsa stagione viaggia con otto punti in più e che anche alla luce degli ultimi risultati è in piena corsa per il titolo.

La Juventus di Thiago Motta reduce dal quarto successo di fila in campionato viaggia con otto punti in meno rispetto all'ultima Juve di Allegri. Saldo positivo per la Lazio, nonostante gli ultimi due pareggi. Male il Milan: da Fonseca a Conceicao nulla sembra essere cambiato in campionato e i rossoneri rispetto alla scorsa stagione hanno undici punti in meno.

Dopo il Napoli la squadra col confronto migliore rispetto allo scorso campionato è l'Udinese: +13. In coda spicca il +6 dell'Hellas Verona, mentre il Monza che stasera affronterà la Roma e ha già un piede e mezzo in Serie B ha diciannove punti in meno rispetto allo scorso campionato. Di seguito il dato.

Inter 57 punti (-12 punti rispetto alla Serie A 2023/24 dopo 26 partite di campionato)

Napoli 56 (+16)

Atalanta 54 (+8)

Juventus 49 (-8)

Lazio 47 (+7)

Bologna 44 (-1)

Fiorentina 42 (+1)

Milan 41 (-11)

Roma 40 (-1)

Udinese 36 (+13)

Torino 31 (-5)

Genoa 30 (-3)

Como 28 (in Serie B)

Hellas Verona 26 (+6)

Cagliari 25 (+5)

Lecce 25 (+1)

Parma 23 (in Serie B)

Empoli 21 (-4)

Venezia 17 (in Serie B)

Monza 14 (-19)