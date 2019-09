Serie A, la classifica: Lazio settima, il Bologna vola in seconda posizione

Dopo la vittoria allo scadere dell'Atalanta sul Genoa per 2-1, grazie al gol di Duvan Zapata (partita giocata alle ore 12.30), le gare delle 15 regalano altri tre verdetti importanti ai fini della classifica. La sconfitta della Lazio contro la Spal, regala agli emiliani i primi tre punti della stagione e condanna i capitolini momentaneamente alla settima posizione in classifica. Il Bologna, sotto per 3-1 col Brescia nella prima frazione di gioco, ribalta la sfida, complice anche l'espulsione di Dessena, segnando tre reti nel secondo tempo. Il 4-3 porta la firma del solito Orsolini e vale la seconda posizione in classifica a quota 7 punti. Vince anche il Cagliari sul campo del Parma per 3-1, grazie alla prima rete di Simeone con la maglia rossoblu.



SPAL - LAZIO, IL RIASSUNTO DELLA PARTITA

