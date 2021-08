Serie A, Luca Argentero: "La Lazio può rivelarsi una sorpresa"

La Serie A è ripartita. Quante emozioni ci hanno regalato ieri le prime gare ufficiali del campionato, calcolando che non si è ancora conclusa la prima giornata. Ad intervenire sull'argomento, è stato Luca Argentero che a Gazzetta.it ha espresso le sue sensazioni: "Ci sono quattro-cinque club che partono sempre favoriti. Poi ci possono essere delle sorprese, come l'Atalanta che lo è sempre meno o come il Napoli o la Lazio. Lo dico quasi come una boutade, ma fa bene avere un'alternanza in cima alla classifica, fa bene al calcio, fa bene ai tifosi, rende tutto più divertente".

