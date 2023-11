Spezia, tensioni in città: vandalizzata l’auto di Verde

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo Spezia non sta vivendo sicuramente un buon inizio di stagione. Il club ligure non ha brillato neanche nell'ultimo impegno casalingo, maturando un 2-2 quasi a tempo scaduto. Per questo motivo, ricorda Sportface.it, l'esonero di Alvini dovrebbe divenire ufficiale nelle prossime ore. Oltre all'allenatore, c'è chi in squadra non starebbe vivendo un periodo tranquillo. Si tratta di Daniele Verde. Nell’immediato post partita fra Spezia e Ternana, infatti, sarebbe stata vandalizzata l’automobile di Verde. Sul veicolo, l'esterno ligure ha trovato una riga disegnata con uno spray blu lungo la fiancata lato passeggero. L’episodio è stato subito denunciato attraverso i social dalla compagna del giocatore.