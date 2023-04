Sporting Gijon, Ramirez su Jony: “È a disagio, quindi abbiamo deciso…”

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

In occasione della sfida contro il Cartagena, in programma domani alle 16:15, l’allenatore dello Sporting Gijon si è presentato in conferenza stampa per fare il punto sulla sua squadra. Tema caldo dell’intervista è stato anche Jony che non sta vivendo una stagione brillante. Gli infortuni non hanno dato tregua all'ex biancoceleste che non è riuscito a mettersi in mostra come avrebbe voluto. In merito Ramirez ha affermato: “Gio e Jony si sentono ancora pronti per tornare in gruppo e abbiamo deciso di fare un passo indietro a causa del loro disagio”.

