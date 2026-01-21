WOMEN | Coppa Italia, Lazio - Roma: quando e dove seguire il derby
21.01.2026 13:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
Campionato in pausa, spazio alla Coppa Italia. Lazio e Roma si affronteranno questa sera al Fersini, l’appuntamento è alle 20:30, nella sfida d’andata valida per i quarti della competizione.
È il terzo derby della stagione a cui le biancocelesti si presentano con la voglia di riscatto dopo aver perso i precedenti in Women’S Cup e in Serie A. La partita sarà visibile su Sky Sport (canale 202) e su NOW TV e inoltre, accedendo tramite app o sito, su Sky Go e NOW in streaming live e on demand.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.