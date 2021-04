Champions League, oggi si decidono le altre due semifinaliste: il programma

Dopo PSG e Chelsea che si sono qualificate ieri, questa sera la Champions League avrà le altre due semifinaliste. In programma per i quarti di finale di ritorno ci sono due grandi sfide, in virtù anche dei risultati maturati all'andata. Il Liverpool dopo il 3-1 subìto in casa del Real Madrid cercherà la rimonta ad Anfield, mentre il Manchester City andrà a Dortmund forte del 2-1 ottenuto all'andata all'Etihad. Entrambi i risultati sono ancora in bilico nonostante il fattore campo, data l'assenza del pubblico, abbia un peso minore rispetto al solito.

Borussia Dortmund - Manchester City (1-2) - ore 21:00

Liverpool - Real Madrid (1-3) - ore 21:00