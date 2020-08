Ronaldinho, ancora guai con la giustizia: indagini per un festino da lui organizzato

Ronaldinho torna a far parlare di sé. L'ex campione brasiliano infatti, dopo essere stato arrestato 6 mesi fa in Paraguay per detenzione di documenti falsi, rischia ancora con la giustizia. Questa volta, riporta il quotidiano Hoy, l'ex Barcellona avrebbe organizzato un festino con delle modelle famose. Sono in corso le indagini per chiarire le dinamiche, ma ancora una volta "Dinho" si è messo in luce per fatti extra calcistici.

