Calciomercato, Lazio - Luis Alberto: avviate le procedure per la separazione

RASSEGNA STAMPA - Luis Alberto, spettacolo da vedere in campo, personaggio difficile da poter gestire al di fuori. Dopo la vittoria contro la Salernitana, la "sparata" inaspettata dello spagnolo in cui annunciava che sarebbe stato l'ultimo anno alla Lazio, poi è stata la società a farsi sentire "Lui non è in vendita, il problema è il suo", ha detto Lotito diverse volte.

Come spiega il Corriere dello Sport, edizione odierna, martedì 21 maggio a Formello c'è stato un incontro tra il ds Fabiani l'entourage della You First, che cura i suoi interessi. Le posizioni sono chiare: la Lazio vuole almeno 15 milioni, anche perché Lotito, da una possibile vendita, ne dovrebbe corrispondere il 25% al Liverpool.

Secondo l'agenzia You First comunque, non sarebbero finora arrivate offerte per il Mago, anche se, stando alle ultime, qualche interessamento c'è e arriva dal Qatar: l'offerta sarebbero 5 milioni per la Lazio (il pagamento del cartellino) e 8 milioni di euro per Luis Alberto (lo stipendio annuo). L'obiettivo è uno solo: trovare un club che corrisponda alla società biancoceleste la cifra richiesta, e che il club stesso sia gradita al centrocampista. Con molta probabilità comunque, a rifarsi avanti potrebbe essere stato l’Al-Duhail di Doha, club che un anno fa aveva fatto l'offerta giusta per raggiungere un accordo (15 milioni), ma l’offerta fu rifiutata per reciproca volontà.