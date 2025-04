Lazio, il discorso di Lotito alla squadra: "Voglio vedere lo stesso spirito!"

TUTTOmercatoWEB.com

RASSEGNA STAMPA - La carica di Lotito. Una corsa dal Senato al centro sportivo di Formello per parlare alla sua Lazio prima della partenza per la Norvegia. Il presidente è entrato nello spogliatoio e ha fatto un discorso ai giocatori, salvo poi fare rientro a Palazzo Madama. L'edizione odierna de Il Messaggero ha riportato le sue parole: "Bravi per domenica, ma non abbiamo fatto ancora nulla. Adesso voglio vedere lo stesso spirito col Bodo e nel derby".