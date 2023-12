Lazio-Inter, le probabili formazioni: pochissimi dubbi per Sarri

Dopo la brutta sconfitta di Madrid contro l'Atletico, la Lazio torna in campo domenica per il big match contro l'Inter. Appuntamento ore 20:45 sotto i riflettori dello Stadio Olimpico. L'obiettivo è dimenticare il pari di Verona e tornare a macinare punti per risalire la classifica. Di fronte ci sarà la capolista che proverà ad approfittare del passo falso della Juve per allungare in classifica. Sarri studia il miglior undici possibile. Pochissimi dubbi per il Comandante con le scelte abbastanza obbligate in difesa. Davanti a Provedel ci saranno Lazzari, Casale, Gila e Marusic. Romagnoli ancora ko, Patric verso la panchina. Centrocampo titolare con Guendouzi, Rovella e Luis Alberto. Davanti ancora Immobile dal 1'. Ai suoi lati Felipe Anderson e Zaccagni.

PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Casale, Marusic; Guendouzi, Rovella, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. A disp.: Sepe, Mandas, Hysaj, Gila, Pellegrini, Kamada, Cataldi, Vecino, Pedro, Castellanos. All.: Sarri.

INTER (3-5-2): Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All.: Inzaghi.