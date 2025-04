Lazio | Lotito e il 'caso' Genoa: il patron non cambia idea, la Lega prende tempo...

TUTTOmercatoWEB.com

Lotito ha le idee chiare: il presidente della Lazio vuole che il recupero della sfida contro il Genoa, fissato dalla Lega di Serie A per mercoledì 23 aprile, venga rinviato ulteriormente. Il patron biancoceleste ha espresso la sua posizione con una lettera in cui viene sottolineato il disappunto per la scelta presa senza aver in nessun modo avuto un confronto con la società.

Non solo, come raccolto dalla nostra redazione, la Lazio pretende che mercoledì non si giochi ed è sul piede di guerra. Quanto accaduto nella giornata di ieri, le comunicazioni tardive, e il fatto che ai biancocelesti non sia stato permesso di organizzare un mini-ritiro, così come per Juve e Fiorentina, non ha fatto altro che peggiorare la situazione.

Inoltre il momento di lutto prolungato andrebbe in contrasto con la scelta della stessa Lega Calcio. Il Consiglio dei Ministri potrebbe infatti emanare il decreto di lutto da 3 a 5 giorni, una decisione che mettere la Lega in una posizione scomoda a livello d'immagine vista la decisione presa ieri di rinviare le gare proprio in segno di lutto.

La Lazio ritiene quindi che la proposta di rinviare la gara ulteriormente sia più che legittima. Nelle prossime ore si attende la risposta ufficiale della Lega Calcio che dovrà prendere una decisione in merito.