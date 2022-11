Antognoni mette in campo l'undici dei suoi sogni: c'è un ex Lazio

Fonte: Fabrizio Parascani

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Giancarlo Antognoni ha stilato la formazione dei suoi sogni. Come modulo ha scelto il 4-3-1-2. In porta Dino Zoff; in difesa da destra a sinistra Gentile, Vierchowood, Passarella, Roberto Carlos; in mediana Bruno Conti, Bechenbauer, Gullit; trequartista Maradona a supporto di Van Basten e Rummenigge. In panchina Enzo Bearzot. Come riporta l'edizione odierna di Sportweek, l'ex centrocampista della Fiorentina, nel suo roster, ha scelto come estremo difensore l'ex Lazio Dino Zoff. Il portiere friuliano ha ricoperto anche il ruolo di presidente biancoceleste dal 1994 al 1998.

