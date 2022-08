Calciomercato, idea Mertens per la Juventus: in arrivo una super proposta

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO - Dries Mertens continua a far gola e questa volta spunta un altro club italiano. Il calciatore belga svincolatosi dal Napoli è libero di firmare con un'altra squadra a parametro zero e la Juventus ci starebbe pensando. Massimiliano Allegri sta cercando un attaccante che sappia muoversi sia da esterno che da punta centrale ed è però difficile arrivare a Ivaro Morata. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, il muro dell’Atletico Madrid resta altissimo e il prestito non è soluzione gradita agli spagnoli. Ecco perché sta prendendo quota la candidatura di Dries Mertens e la Juventus potrebbe accontentarlo con uno stipendio molto alto (intorno ai 5 milioni di euro). Non solo, questo potrebbe permettergli di giocare la Champions League, competizione alla quale non vuole rinunciare. Il club bianconero si era già fatta vivo un mese fa e Mertens aveva declinato la proposta. Attenzione però perché nelle prossime ore ci riproverà. Le alternative portano ai nomi di Muriel, Martial e Kostic mentre la soluzione Werner si è allontanata.