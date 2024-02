Calciomercato Juve, Giuntoli tiene d'occhio Felipe Anderson: la situazione

TUTTOmercatoWEB.com

Non si finisce mai di parlare di calciomercato, soprattutto perché in casa Juve si avvicina sempre di più la scadenza del contratto di Chiesa e il rinnovo che sembra sempre meno scontato. Come riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, Giuntoli e i suoi collaboratori sono infatti già al lavoro per trovare una soluzione a questo scenario: si parla del già bianconero Yildiz e poi di un innesto che arriverà da fuori la Continassa e per il quale verranno messi sul tavolo delle trattative 35-40 milioni. I nomi in lista sono quelli di Felipe Anderson (in scadenza con la Lazio), Gudmundsson del Genoa, Berardi del Sassuolo e Raspadori che a Napoli sta facendo bene.

Pipe fa particolarmente gola alla Juve: non è identico a Chiesa, ma è un'occasione a zero da non lasciarsi scappare. Il club ha sondato per un biennale con opzione per la terza stagione, Felipe ci sta pensando. Intanto nella sfida d'andata col Bayern, Giuntoli ha inviato Giovanni Manna a gustarsi il brasiliano giocare: impressioni positive e contatti infittiti. La Vecchia Signora guarda da lontano anche Zaccagni. Si deciderà tutto in 4 mesi.