Calciomercato Lazio, Acerbi in stallo: Lotito studia le soluzioni per Romagnoli

Acerbi vuole partire, la Lazio non gliel'ha vietato. Ma tra il dire e il fare, ce ne passa. Il difensore, ora in Nazionale, spera nella chiamata di una big del Nord, fino a questo momento non arrivata. La fretta è della Lazio, che vuole cedere Acerbi per far posto a Romagnoli. E in una "morsa" di questo tipo, il club rischia di perdere il capitano del Milan. Sarri freme, è senza portiere e deve rintracciare almeno due centrali dopo l'addio di Luiz Felipe. La partenza dell'ex Sassuolo non è semplice, riporta la rassegna stampa di Radiosei. Ha 34 anni, un contratto in scadenza nel 2025, accetta solo destinazioni top e Lotito chiede almeno 5 milioni per lasciarlo partire.

Deve quadrare ogni esigenza per far sì si riesca ad intavolare uno scambio. Nelle scorse settimane s'era ipotizzata un'operazione con la Juve che coinvolgeva anche Rugani, ieri si sono diffusi rumors legati al Milan e al presunto interesse dei biancocelesti per Rebic. Al momento, tuttavia, sempre che su Romagnoli si sia arrivati all'impasse. Il difensore rossonero vuole la Lazio, ma il nuovo Milan di RedBird potrebbe rilanciare offrendo un'altra proposta di rinnovo. La Lazio, dalla sua, aveva preannunciato di migliorare l'offerta di 2,5 milioni più bonus, con il giocatore che s'era detto pronto a concedere uno sconto. Il Valencia di Gattuso è interessato. E non si possono escludere altri inserimenti.

