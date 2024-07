Calciomercato Lazio, i tifosi aspettano il colpo. Laurienté in attesa

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA CALCIOMERCATO LAZIO - I tifosi chiedono a gran voce il grande colpo per riaccendere l'entusiasmo. Tanti nomi accostati alla Lazio nelle ultime ore, anche di spessore e caratura internazionale, su tutti James Rodriguez e Lo Celso. Come riporta Il Corriere dello Sport, Lotito non si è arreso all’idea di centrare un colpo ad effetto e sta facendo perlustrare di nuovo il mercato.

In standby la situazione Laurienté. Il Sassuolo non fa sconti nemmeno in Serie B e pretende 15 milioni. La Lazio ne ha stanziati 10 e non è disposta a raggiungere la somma richiesta dai neroverdi. I biancocelesti sono forti dell'accordo già trovato con l'attaccante francese, 1,5 milioni di ingaggio. Baroni incontrerà la dirigenza in queste ore per definire gli ultimi innesti. Prima però c'è da pensare alle uscite. Per Isaksen ci si sta guardando attorno nonostante i complimenti del mister in conferenza. Da chiudere in fretta ci sono le cessioni di Hysaj, Cancellieri, Basic, Akpa-Akpro, Fares e André Anderson.

Fabiani ha nel mirino anche qualche giovane talento in giro per l'Europa: occhi sul classe 2004 Djukanovic, ala montenegrina dell'Hammarby, e su Bellingham Jr, 2005 del Sunderland che vale già 12-15 milioni visto l'interesse di diversi club di Premier League.