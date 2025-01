Calciomercato Lazio | Le alternative a centrocampo: Payero prende quota

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

RASSEGNA STAMPA - Baroni chiede a gran voce un centrocampista, la Lazio lavora su più tavoli. Oltre a Cesare Casadei, la società biancoceleste studia altri profili che possano essere utili alla causa. Come riporta il Corriere dello Sport, ieri ci sono stati nuovi contatti per Martin Payero dell'Udinese. Il nome era già uscito, non è un obiettivo tramontato. Da Udine arrivano conferme per la mezzala argentina, anche se per il suo arrivo servirebbe la cessione di qualcuno che gli facesse spazio in lista visti i suoi 26 anni.

Restano comunque vive altre opzioni di mercato sullo sfondo. Reda Belahyane non è sparito dai radar, il suo nome va seguito ancora con attenzione. Lo stesso discorso vale per Jacopo Fazzini, forse il preferito di Baroni, ma Lotito e Corsi dovrebbero prima trovare l’intesa sulla formula e le modalità di pagamento.